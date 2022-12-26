Скількох зрадників виявили у розвідці від 24 лютого: Буданов розкрив усі карти

У ГУР МО постійно працює внутрішня безпека. Кирило Буданов розповів деталі.

Буданов розповів, що від 24 лютого у ГУР МО не виявили жодного зрадника. Водночас, на жаль, бувають випадки, коли інформація стає надбанням ворога.

Зверніть увагу На скільки атак Росії ще вистачить ракет: несподівана відповідь Буданова

Приклади неналежного ставлення до, скажімо так, збереження держтаємниці – всякі випадки бувають. Але в більшості випадків – це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером. А вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал,

– заявив Буданов.

Він додав, що це – загальна проблема усіх українських органів влади.

Буданов розповів про агентів всередині Росії

Очільник української розвідки Буданов в інтерв'ю відповів на запитання, чи є українські агенти всередині Росії.

"Дивне питання. Ми за це кошти отримуємо. Чи звідки ми отримуємо інформацію? З телеграм-каналів?" – заявив очільник розвідки.

Буданов додав, що кількість цих людей на різних рівнях збільшилася. Це збільшило доступ до інформації на різних рівнях: від соціально-політичних до суто воєнних питань.