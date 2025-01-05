Президент Чехії торік дозволив воювати в ЗСУ 40 громадянам, серед них – троє жінок

Чеський президент Петр Павел схвалив 40 заяв на дозвіл взяти участь у бойових діях в Україні у 2024 році. Це вдвічі більше, ніж за рік до того.

Про це пише iRozhlas із посиланням на прессекретаря чеського президента Філіпа Платоша, повідомляє 24 Канал.

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Скільком громадянам Чехії дали дозвіл воювати в ЗСУ

Усього у 2024 році до президента Чехії з дозволом воювати на боці України звернулись 109 їхніх громадян. Він задовольнив кожну третю заявку.

"Минулого року міністр оборони передав президентові загалом 114 заявок від 109 заявників для прийняття рішення. П'ять осіб подали заявку повторно", – повідомив Філіп Платош.

Найчастішими причинами відмови були негативні висновки Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або Міністерства закордонних справ Чехії.

У 2024 році серед заявників також було троє жінок, і президент Чехії дав дозвіл кожній з них.

"Станом на зараз президент Петр Павел отримав заяви на отримання дозволу на службу в Збройних силах України від 181 громадянина Чеської Республіки. Загалом він задовольнив 60 заяв, отримавши схвальні висновки від усіх трьох міністерств", – підсумував він.

У виданні вказали, що невідомо, скільки чехів – з дозволом чи без – зрештою потрапляють в Україну. Кожен, хто приєднався до української або будь-якої іншої армії за межами НАТО без дозволу, загрожує кримінальне переслідування в Чехії.