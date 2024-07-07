Детонація складу боєприпасів у Воронезькій області: ЗМІ вказали на цікавий момент

Воронезьку область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого здетонував склад з боєприпасами. Аналітики встановили точне місце ураження та розповіли цікаву деталь про те, як окупанти зберігали зброю.

Уточнимо, що завдали удару дрони проти ночі 7 липня. Губернатор запевняв, що протиповітряна оборона нібито успішно відпрацювала. Однак є підстави сумніватися в цьому твердженні.

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Деталі атаки БпЛА на склад росіян

Національний інформаційний портал "Тиск" інформував, що на супутникових знімках за 2023 рік видно, як росіяни зберігають боєприпаси, уражені вночі, просто неба на одній з покинутих ферм.

Відповідне місце розташоване на північ від села Сергієвка Воронезької області за такими координатами, встановленими OSINT-фахівцями з "КіберБорошно": 50.435238, 39.811505.

Де склад у Сергієвці, який уразили дрони: дивіться на карті від Google maps

Невідомо достеменно, звідки запускали безпілотники. Проте слід сказати, що від російської Сергієвки до території, яку контролює Україна, повітряною траєкторією близько 145 кілометрів. Відповідальність за операцію взяла на себе Служба безпеки України.

Наслідки атаки дронів на склад з боєприпасами: дивіться відео в телеграмі 24 Каналу

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Губернатор регіону Алєксандр Гусєв стверджував, що російська ППО нібито знищила декілька безпілотників у небі над Воронезькою областю, але внаслідок падіння уламків на одному зі складів розпочалася пожежа.

У Підгоренському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів,

– писав чиновник.

Defence Express коментує: на оприлюднених кадрах чутно детонацію снарядів, а на одному з відео зафіксовано проліт безпілотника. За словами аналітиків, місцеві мешканці заочно не погоджуються із версією про збиті дрони — вони припускають, що БпЛА влучили в ціль.

Близько 09:34 (7 липня) Гусєв заявив про введення режиму надзвичайного стану в межах Сергієвки Воронезької області "через детонацію вибухонебезпечних об'єктів". Також було оголошено евакуацію місцевих жителів.

Раніше, проти ночі 6 липня, українські безпілотники атакували російські нафтобази в Краснодарському краї. Крім того, уламки дрона пошкодили стільникову вежу в Єйську.