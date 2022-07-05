В окупованому Донецьку детонує величезний склад боєприпасів росіян

У тимчасово окупованому Донецьку 5 липня детонує величезний склад боєприпасів російських загарбників. У небо підіймається густий чорний дим.

Місцеві жителі розповіли, що інцидент стався на території цивільного об'єкту. Ворог перетворив його у склад боєприпасів й тримав там чимало своїх запасів, повідомляє 24 канал.

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Вибухи – дуже гучні. Їх чують у різних кінцях міста.

Журналіст Денис Казанський додав, що окупанти спеціально роблять склади з боєприпасами у житлових кварталах. Ворог прикривається людьми, а тоді кричить, начебто ЗСУ стріляють у місцевих жителів.

Але багато хто з донеччан розуміє, що відбувається, і зазначають, що вибухають саме склади боєприпасів,

– заявив Казанський.

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ЗСУ знищили склад у Сніжному

Все частіше склади з боєприпасами російських окупантів опиняються у вогні. У ЗСУ повідомили про чергове вдале фаєр-шоу. Зокрема, у ніч на 4 липня вдалося ліквідувати склад у Сніжному на Донеччині.

Це – велика перемога ЗСУ, адже сніжне розташоване за багато десятків кілометрів від лінії фронту. Відстань від населеного пункту до кордону з Росією – лише 18 кілометрів.

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