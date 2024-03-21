99 людей були на складі: під час атаки на Київ постраждав склад ROZETKA

Під час нічної масованої ракетної атаки росіян на Київ значних пошкоджень зазнав склад та транспорт інтернет-магазину ROZETKA.

Про це у повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін у фейсбук. За його словами, на момент атаки на складі перебувала майже сотня людей.

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На фото – наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками),

— написав він.



Унаслідок атаки на Київ пошкоджено склад магазину ROZETKA / Фото Владислава Чечоткіна



Пошкоджені автівки магазину на місці влучання уламків ракет / Фото Владислава Чечоткіна

На складі перебували люди

Під час удару на зміні в приміщенні складу перебували 99 людей. На щастя, вони вчасно спустилися в бомбосховище. Минулось без постраждалих.



На складі сталось займання / Фото Владислава Чечоткіна



Жертв вдалось уникнути / Фото Владислава Чечоткіна

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