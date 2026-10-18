У Литві намагалися спалити склад з обладнанням Starlink

У Литві в ніч проти 18 жовтня невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігається обладнання Starlink. Вранці над територією країни зафіксували невідомий безпілотник, який згодом упав у Пасвальському районі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у своєму дописі у Facebook.

Що відомо про невдалу спробу диверсії?

Нападникам не вдалося реалізувати свій задум завдяки завчасному посиленню безпеки об'єкта. Спеціальні служби завчасно попередили підприємство про загрозу нападів, тому охорону суттєво посилили.

Щодо ранкового інциденту з безпілотником очільник уряду не виключає варіанта спланованої ворожої диверсії. Уже завтра прем'єр-міністр скликає термінове засідання Комісії з національної безпеки, аби з'ясувати точний напрямок польоту та походження літального апарата.

Як повідомляє медіа LRT, уламки впалого безпілотника виявили в Пасвальському районі країни. Унаслідок падіння зазнав пошкоджень цивільний автомобіль, водночас серед людей ніхто не постраждав.

Серія нападів на обладнання зв'язку в Європі

Нагадаємо, раніше ми писали, що атаки на інфраструктуру супутникового зв'язку вже фіксували в сусідніх країнах. Зокрема, у вересні стався підпал наземної станції Starlink у польській Воля-Кробовській, яка забезпечує зв'язок у регіоні, а підозрюваних у роботі на російські спецслужби затримали в Німеччині.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, на початку жовтня схожий інцидент стався і в Болгарії, де двоє невідомих у масках підпалили 11 антен Starlink на території телепорту поблизу Софії.