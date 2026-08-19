Склади БпЛА, міст та інше: Сили оборони атакували важливі об'єкти противника на ТОТ

Уночі 19 серпня Сили оборони України відпрацювали по стратегічних об'єктах російської армії. На тимчасово окупованих територіях уражено міст, склади БпЛА і матеріально-технічного забезпечення, а також пункти управління.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Що втратив ворог?

Українські оборонці вночі вдарили по автомобільному мосту через річку Молочну, що розташовувався в районі Молочанська на Запоріжжі. Зазначається, що окупанти використовували об'єкт для забезпечення військової логістики.

Крім того, військові уразили три склади з безпілотниками противника. Вони розташовувались поблизу Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині, а також Лобачевого Луганської області.

Також Сили оборони завдали удару по наземному ретранслятору для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці в анексованому Криму.

Ще під прицілом був пункт управління БпЛА в районі Верхнього Рогачика на Херсонщині. Також бійці били по:

складу матеріально-технічного забезпечення у Кадіївці на Луганщині,

району зосередження озброєння і військової техніки противника в Лисичанську, що теж на Луганщині.

Втрати окупантів уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триває,

– додали військові.

Нагадаємо, прикордонний підрозділ "Фенікс" показав свою масштабну операцію проти російської піхоти, дронів та НРК на Торецькому напрямку. Оператори БпЛА змогли послабити наступальний потенціал противника на цій ділянці фронту.