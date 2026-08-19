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24 Канал Новини України Склади БпЛА, міст та інше: Сили оборони атакували важливі об'єкти противника на ТОТ
19 серпня, 16:58
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Оновлено - 17:24, 19 серпня

Склади БпЛА, міст та інше: Сили оборони атакували важливі об'єкти противника на ТОТ

Дарія Черниш

Уночі 19 серпня Сили оборони України відпрацювали по стратегічних об'єктах російської армії. На тимчасово окупованих територіях уражено міст, склади БпЛА і матеріально-технічного забезпечення, а також пункти управління.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Що втратив ворог?

Українські оборонці вночі вдарили по автомобільному мосту через річку Молочну, що розташовувався в районі Молочанська на Запоріжжі. Зазначається, що окупанти використовували об'єкт для забезпечення військової логістики.

Крім того, військові уразили три склади з безпілотниками противника. Вони розташовувались поблизу Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині, а також Лобачевого Луганської області.

Також Сили оборони завдали удару по наземному ретранслятору для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці в анексованому Криму.

Ще під прицілом був пункт управління БпЛА в районі Верхнього Рогачика на Херсонщині. Також бійці били по:

  • складу матеріально-технічного забезпечення у Кадіївці на Луганщині,
  • району зосередження озброєння і військової техніки противника в Лисичанську, що теж на Луганщині.

Втрати окупантів уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триває,
– додали військові.

Нагадаємо, прикордонний підрозділ "Фенікс" показав свою масштабну операцію проти російської піхоти, дронів та НРК на Торецькому напрямку. Оператори БпЛА змогли послабити наступальний потенціал противника на цій ділянці фронту. 

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