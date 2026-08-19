Склади БпЛА, міст та інше: Сили оборони атакували важливі об'єкти противника на ТОТ
Уночі 19 серпня Сили оборони України відпрацювали по стратегічних об'єктах російської армії. На тимчасово окупованих територіях уражено міст, склади БпЛА і матеріально-технічного забезпечення, а також пункти управління.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Що втратив ворог?
Українські оборонці вночі вдарили по автомобільному мосту через річку Молочну, що розташовувався в районі Молочанська на Запоріжжі. Зазначається, що окупанти використовували об'єкт для забезпечення військової логістики.
Крім того, військові уразили три склади з безпілотниками противника. Вони розташовувались поблизу Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині, а також Лобачевого Луганської області.
Також Сили оборони завдали удару по наземному ретранслятору для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці в анексованому Криму.
Ще під прицілом був пункт управління БпЛА в районі Верхнього Рогачика на Херсонщині. Також бійці били по:
- складу матеріально-технічного забезпечення у Кадіївці на Луганщині,
- району зосередження озброєння і військової техніки противника в Лисичанську, що теж на Луганщині.
Втрати окупантів уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триває,
– додали військові.
Нагадаємо, прикордонний підрозділ "Фенікс" показав свою масштабну операцію проти російської піхоти, дронів та НРК на Торецькому напрямку. Оператори БпЛА змогли послабити наступальний потенціал противника на цій ділянці фронту.