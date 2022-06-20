Скоординували з Анджеєм нашу позицію, – Зеленський про розмову з Дудою та іншу дипроботу
20 червня 2022 , 23:48Читать новость на русском
Поки ЗСУ б'ють окупантів, наші політики та дипломати ведуть боротьбу на дипломатичному фронті. Наразі все йде вдало – на нашому боці увесь цивілізований світ.
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців на 117 день війни. Свій виступ він присвятив політичним та дипломатичним перемогам України.
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