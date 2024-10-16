"Скористалися схемою Крупи": на Хмельниччині 50 прокурорів оформили інвалідність, – ЗМІ

На Хмельниччині обласний прокурор і 49 підлеглих "оформили інвалідність". За даними ЗМІ, вони скористалися схемою голови МСЕК, яку напередодні викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Про це повідомив редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у фейсбуці. Зауважимо, що в Офісі генпрокурора вже відреагували.

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На Хмельниччині 50 прокурорів оформили інвалідність

Журналіст написав, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником "оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК та Пенсійному фонді".

Майже всі прокурори Хмельницької області виявились особами з інвалідністю 2 групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т. Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О. Крупи,

– наголосив Бутусов.

Також з посиланням на джерела оприлюднив список прокурорів, які оформили інвалідність. Водночас за даними журналіста, з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів "пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор".

Бутусов наголосив, що видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, адже близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені особами з інвалідністю.

Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів – осіб з інвалідністю від платників податків, це становить як мінімум 54,1 мільйона гривень – деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі останнім часом,

– зазначив журналіст.

Як відреагували в Офісі генпрокурора

В Офіс генпрокурора заявили, що у зв'язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури, генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Також додали, що комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з'ясування цих обставин.

Коротка довідка. На Хмельниччині керівницю МСЕК і її сина – керівника обласного управління Пенсійного фонду викрили на незаконному збагачені на мільйони доларів. Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.