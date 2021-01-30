"Скоро будемо в Києві": російський пропагандист Кеосаян пригрозив Україні

Окупанти влаштували у Донецьку форум "Русский Донбас". Туди запросили, зокрема, російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Він вже встиг відзначитися обурливою заявою.

Джерело: телеграм-канал Дениса Казанського

Росіянин пригрозив захопленням української столиці. Відео опублікував на своєму телеграм-каналі журналіст та член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

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"Я передаю привіт всім українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо у Києві, рано чи пізно. Не хочу вас розчаровувати, але, скоріш за все, таки рано", – заявив Кеосаян.

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"Що характерно, у Карабасі він чомусь побувати не обіцяє. Тигран, може, спочатку Шуші, а потім вже Київ?", – підписав відео Денис Казанський.

Зауважимо, що раніше МЗС України пообіцяло заборонити Кеосаяну в'їзд в Україну. Щодо його дружини Маргарити Симоньян така заборона діє ще з 2014 року.

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Напередодні Маргарита Симоньян відзначилася гучною заявою – попросила Путіна анексувати Донбас. За її словами, місцеві жителі хочуть бути частиною саме Росії.

Однак у російському МЗС відхрестилися від заяв пропагандистки. Там запевнили, що необхідність приєднання Донбасу до Росії – це лише особиста думка Симоньян.

Симоньян – російська журналістка, головна редакторка інформагентства "Россия сегодня та телеканалу Russia Today. Її називають головною пропагандисткою Путіна.