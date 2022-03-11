Народний депутат, член комітету ВР зСкоро будемо звільняти міста, – Веніславський про успіхи ЗСУ

24 лютого 2022 року життя усіх українців різко змінив цинічний напад Росії. Ворог зустрів в Україні лютий опір як від військових, так і від звичайних людей. І схоже, що Україна остаточно перехопила ініціативу.

Народний депутат, член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський розповів про успіхи Збройних сил України.

Цікаво

Ситуація на фронті

Федір Веніславський заявив, що ЗСУ та інші сектори оборони на усіх напрямках надійно тримають оборону. Російських загарбників відсувають від тих рубежів, до яких вони підходять. Це стосується дуже багатьох напрямків.

Народний обранець наголосив, що загалом на фронті захисники України контролють ситуацію, тож кардинальних змін (у бік погіршення ситуації) точно немає. Навпаки, є певні перемоги, адже ЗСУ почали йти у контрнаступ, звільняють населені пункти.