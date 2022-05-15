Скоро у Харкові запустять метро, спершу комунальний транспорт буде безкоштовним

Мер Харкова Ігор Терехов вирішив відновити роботу наземного громадського транспорту вже з понеділка, 16 травня.

Оскільки багато людей втратили роботу через війну, яку розв'язала Росія, проїзд поки що буде безоплатним.

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Як працюватиме наземний транспорт Харкова

Місцева влада хоче запустити 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних маршрутів. З часом кількість маршрутів збільшуватиметься в міру налагодження електроліній та тягових підстанцій.

Також у місті запрацює 25 автобусних маршрутів. За словами Терехова, розробляючи ці маршрути влада намагалася зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно.

Трамваї, автобуси та тролейбуси їздитимуть з 7 ранку до 7 вечора.

Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним,

– написав Ігор Терехов.

Залишилося ще трішки: Україна фактично виграла війну за Харків

В Інституті вивчення війни прийшли до висновку, що Україна фактично перемогла у бою за Харків. ЗСУ зробили все для того, щоб росіяни не змогли захопити місто та відтіснили окупантів якомога далі до кордону, звільняючи населені пункти один за одним.

Хоч вороги ще залишаються в межах регіону, вони вже майже здалися. Тим часом українські захисники проводять контратаки, щоб остаточно витіснити окупантів за межі області. Експерти переконані, що росіяни таки підуть, оскільки наразі в них немає іншого варіанту. Це лише питання часу.

Останні новини з Харківщини:

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголошує, що повертатися ще зарано . Окупанти полишали за собою безліч мін і снарядів, тож піротехнікам потрібно все перевірити. Міни знаходять навіть у дитячих ліжечках.

. Окупанти полишали за собою безліч мін і снарядів, тож піротехнікам потрібно все перевірити. Міни знаходять навіть у дитячих ліжечках. Також Росія продовжує гатити по регіону з артилерії та ракетами.

Хоч окупанти вже не йдуть у контрнаступ, все ж вони намагаються стримати просування ЗСУ до державного кордону.

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