Скоро надійде зброя, надамо всім, – Арестович

Радник Офісу Президента Олексій Арестович 4 березня розповів, що наразі на кожну посаду Збройних сил офіцера оборони 2 – 4 претендента. Головна проблема – озброєння.

Українці – сильна нація. Наразі охочих воювати в 4 рази більша за можливість дати їм воювати. Але це тимчасово.

До теми В Україні діє 8 російських армій, а всю "велику Росію" зараз захищає лише 2, – Арестович

До України їде зброя

Наразі до нас їде зброя, але це займе певний час.

Треба почекати, скоро надійде зброя, надійде всім. Ми отримаємо потужний ресурс, який ми направимо на ворога,

– повідомив Арестовича.

Він додав, що ще 2 – 3 дні вони можуть просуватися на південному напрямку, "але потім ми їх приголубимо та заспокоїмо, не хвилюйтесь".

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