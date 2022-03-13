Скоро США і Китай проведуть переговори щодо війни Росії проти України

Радник президента США Джейк Салліван проведе переговори з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі щодо російсько-української війни.

Переговори відбудуться у понеділок, 14 березня, у Римі. Цікаво, що цей діалог піде і на користь американсько-китайським відносинам.

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Так, окрім російської агресії сторони обговорять і врегулювання конкуренції між США та Китаєм.

Сторони обговорять поточні зусилля щодо врегулювання конкуренції між нашими двома країнами та обговорять вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку,

– йдеться у заяві Білого дому.

У Білому домі також зазначили, що Салліван має зустрітися ще й з Луїджі Маттіоло – дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії, "щоб продовжити координацію потужної, єдиної міжнародної відповіді на війну президента Путіна".

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