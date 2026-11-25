Диктатор Володимир Путін визнав, що ситуація на ринку нафтопродуктів в Росії є непростою. Він вже скаржився на постійні атаки українських безпілотників по НПЗ.

Про суттєві прогалини у кремлівській пропаганді йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу, що російському диктатору дедалі важче переконувати населення у відсутності загроз, коли війна безпосередньо впливає на повсякденне життя. Такі удари руйнують ілюзію, яку створює Кремль, що в Росії безпечно та спокійно.

Як атаки б'ють по російській економіці

Попри спроби Путіна применшити масштаб збитків і заявити про відсутність критичних наслідків, в Росії екстрено обмежили експорт палива. Крім того, там виділили субсидії російським нафтовим компаніям для компенсації імпорту та змінили правила біржової торгівлі бензином і дизелем.

За оцінками аналітиків, українські атаки в середині літа 2026 року спровокували гострий дефіцит бензину в кількох регіонах Росії, а удари з кінця жовтня зменшили загальні обсяги нафтопереробки орієнтовно на 30%. Щоб хоч якось закрити дірки на ринку, Москва ще в липні почала імпортувати бензин морем, а в жовтні обсяги таких закупівель сягнули рекордної позначки.

Війна все ближче до росіян

Спроби захистити населення від реальності коштують російському бюджету дедалі дорожче. Водночас росіяни регулярно стикаються з вибухами, уламками дронів, закриттям аеропортів, масштабними відключеннями інтернету та зростанням вартості пального. На відміну від вигаданих успіхів на передовій, ці наслідки люди бачать на власні очі, що нівелює заяви Кремля про повний контроль над ситуацією.

Ситуація додатково загострилася в листопаді, коли українські сили уразили п'ять найбільших НПЗ Росії. Зокрема, у ніч проти 18 листопада під ударами дронів опинилися Ільський та Афіпський заводи в Краснодарському краї, де спалахнули пожежі, а 23 листопада безпілотники повторно атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані.

Додамо, диктатор Путін під час засідання комісії з питань паливно-енергетичного комплексу прямо запропонував будувати нові нафтопереробні заводи на Далекому Сході та в Сибіру, куди важко дотягнутися безпілотниками.