Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді глави Мінфіну США

Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США, піднявши менеджера хедж-фонду на головну фінансову посаду в новій адміністрації. Це відбулося в понеділок, 27 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Скотта Бессента затвердили на посаді глави Мінфіну США

Більшість членів Сенату Сполучених Штатів підтримали висунення президентом Дональдом Трампом кандидатури Скотта Бессента на посаду міністра фінансів і, таким чином, на провідну роль в управлінні економічною, фіскальною та санкційною політикою країни.

Вказується, що Сенат проголосував 68 проти 29 за підтвердження Скотта Бессента на цій посаді.

Додамо, що коли Трамп назвав Бессента своїм кандидатом на посаду міністра фінансів у листопаді, він рекламував його як "сильного прихильника програми America First Agenda (Порядок денний "Америка насамперед" – 24 Канал)". Тоді Трамп сказав, що Бессент "започаткує новий Золотий вік для Сполучених Штатів, коли ми зміцнимо нашу позицію", як провідна економіка світу, центр інновацій та підприємництва, пункт призначення капіталу, водночас завжди та беззаперечно зберігаючи долар США як Резервну валюту світу.

Що відомо про Скотта Бессента