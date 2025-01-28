Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді глави Мінфіну США
- Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів.
- Висунення президентом Дональдом Трампом кандидатури Скотта Бессента на посаду міністра фінансів підтримало більшість членів Сенату.
Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США, піднявши менеджера хедж-фонду на головну фінансову посаду в новій адміністрації. Це відбулося в понеділок, 27 січня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Скотта Бессента затвердили на посаді глави Мінфіну США
Більшість членів Сенату Сполучених Штатів підтримали висунення президентом Дональдом Трампом кандидатури Скотта Бессента на посаду міністра фінансів і, таким чином, на провідну роль в управлінні економічною, фіскальною та санкційною політикою країни.
Вказується, що Сенат проголосував 68 проти 29 за підтвердження Скотта Бессента на цій посаді.
Додамо, що коли Трамп назвав Бессента своїм кандидатом на посаду міністра фінансів у листопаді, він рекламував його як "сильного прихильника програми America First Agenda (Порядок денний "Америка насамперед" – 24 Канал)". Тоді Трамп сказав, що Бессент "започаткує новий Золотий вік для Сполучених Штатів, коли ми зміцнимо нашу позицію", як провідна економіка світу, центр інновацій та підприємництва, пункт призначення капіталу, водночас завжди та беззаперечно зберігаючи долар США як Резервну валюту світу.
Що відомо про Скотта Бессента
- Скотт Бессент народився в Південній Кароліні, закінчив Єльський університет і почав свою кар'єру в Brown Brothers Harriman, одній з найстаріших інвестиційних компаній у США.
- У 1990-х роках Бессент працював на Джорджа Сороса, одного з найбільших спонсорів Демократичної партії.
- У 2011 році Бессент Сорос найняв його на посаду головного інвестиційного директора його фонду Soros Fund Management.
- Через чотири роки Бессент заснував свій власний фонд Key Square Capital Management.
- Він також викладав економічну історію в Єльському університеті, був членом Ради з міжнародних відносин і піклувальником Інституту Рокфеллера.
- Під час передвиборчої кампанії був економічним радником Трампа, головним збирачем коштів і донором.
- В листопаді 2024 року обраний президент Трамп оголосив про намір висунути Бессента на посаду міністра фінансів США у своїй другій адміністрації.