Охочих багато: біля російського посольства у Ризі можна забити у Путіна цвях

У столиці Латвії появився цікавий артоб'єкт, що зображує російського диктатора. На чорному постаменті чітко видно й зуби вампіра, що, ймовірно, символізують його кровожерливі амбіції та вчинки.

Своєрідний аналог ляльки Вуду активісти встановили поблизу посольства Росії у Ризі. І з цією дерев’яною скульптурою можна взаємодіяти.

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Цвяхи замість кілків

Під час акції усі охочі могли забити свій протестний цвях у Володимира Путіна, який стояв на колінах. Від традиції вбивати вампірів осиковими кілками відмовилися, ймовірно, тому, що не хватило б площі скульптури для усіх охочих.

І це не пусті слова. На оприлюднених фото видно, що на "Путіні" вільні клаптики для цвяхів закінчувалися швидко, адже охочих долучитися до акції було чимало. Тому вдалися до такої собі магії худу.

Як зазначили у місцевому ЗМІ, таким чином люди протестували проти війни, яку розв’язала Росія, і зла, яке робиться в Україні. Можемо лише сподіватися, що це не лише дозволило підняти настрій чи зігнати лють, а й подіє за призначенням.

У Ризі вбивали цвяхи у "Путіна": відео

Скульптури Путіна у світі