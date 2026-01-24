Скандал, ймовірно, через одну пісню: на Балі побилися блогерка з Росії та модель з Казахстану

На Балі сталася сварка між російською блогеркою Кариною Фадєєвою та моделлю з Казахстану Гульсезім Алтайбековою. Суперечка призвела до травмування росіянки.

Про цей йдеться в повідомленнях казахських видань Orda.kz, NewTimes.kz і ZTB.media.

Що відомо про конфлікт російської блогерки та моделі з Казахстану?

Між жінками сталася сутичка в одному з ресторанів. Фадєєва та Алтайбекова могли посваритися через українську музику. Росіянці нібито не сподобалося, що модель слухала пісні. За версією блогерки, вона постраждала через те, що Алтайбекова кинула в неї важку металеву лампу. Однак відеозаписи с камер спостереження показали інше – подруга Карини Фадєєвої напала перша, кинувши склянку.

Російська блогерка отримала травму голови, поранення губи та втратила багато крові. Через це вона звернулася до поліції. У тому, що сталося Фадєєва звинувачує Алтайбекову та адміністрацію ресторану, які буцімто не відразу викликали правоохоронців. Працівники надали всі записи з камер, щоб показати, що насправді сталося.

Водночас Гульсезім Алтайбекова була затримана ніби за напад на блогерку. Їй заборонили виїзд з Індонезії через підозру. Вона може опинитися в СІЗО до 60 днів, доки правоохоронці не ухвалять подальші рішення. Дівчина просила вибачення в Карини Фадєєвої через своїх представників, однак за словами росіянки, не захотіла компенсувати їй шкоду.

Гульсезім Алтайбекова також звернулася до посольства Казахстану, щоб її країна допомогла їй.

У мережі пишуть, що конфлікт у ресторані могла спровокувати сама Фадєєва, яка зробила зауваження Алтайбековій, коли та слухала українську музику. Крім того, на слова росіянки модель нібито сказала "Слава Україні", що ще більше розсердило блогерку. Але наразі невідомо, чи дійсно суть конфлікту була в цьому.

