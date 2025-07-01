У Повітряних силах показали, як німецький комплекс Skynex знищує "Шахеди"

Захисники неба продовжують відбивати масовані російські повітряні атаки по Україні. У цьому їм допомагають, зокрема, зенітні артилерійські комплекси Skynex компанії Rheinmetall.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там опублікували відповідне відео бойової роботи.

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Як працює комплекс Skynex?

Зенітний артилерійський комплекс Skynex на службі в Повітряних Силах ефективно знищує ворожі ударні БпЛА.

Час і місце залишимо в таємниці, але, як бачите на кадрах, продуктивна робота 35-мм автоматизованої зенітної гармати неабияк надихає наших захисників неба!

– зазначають військові.

Як за допомогою Skynex знищили 6 "Шахедів": дивіться відео

Довідка: Skynex – передова зенітно-ракетна система, розроблена для захисту від сучасних повітряних загроз, зокрема безпілотників, вертольотів та крилатих ракет. Вона використовує ракетні установки малого радіуса дії в поєднанні зі швидкострільними гарматами та сучасними системами управління вогнем.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня противник атакував Україну 623 засобами повітряного нападу, зокрема 597 безпілотниками (із них 339 – "Шахеди") та 26 крилатими ракетами Х-101. Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 344 засоби – 319 "Шахедів" і 25 ракет.