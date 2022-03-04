Skyscanner припиняє роботу в РФ

Світові компанії тікають з російського ринку, який накриває хвиля санкцій Заходу. Через вторгнення в Україну з росіянами вже ніхто не хоче співпрацювати.

Ніхто не хоче мати справу з окупантом

Роботу на російському ринку припиняє Skyscanner. Це система пошуку інформації про повітряні перевезення.

До речі У ЄС можуть обмежити вплив Росії і доступ до фінансів у МВФ

Сервіс дозволяє користувачам переглядати інформацію про авіарейси за різноманітними критеріями. Тепер росіяни втратили ще й це.

Зауважимо, що для російських літаків уже закрите європейське та північноамериканське небо.

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