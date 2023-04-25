Спроба перевороту в Судані: де зараз співробітники Sky Up та що з українськими літаками

Авіакомпанія SkyUp разом із МЗС України змогла евакуювати всіх 36 співробітників із Судану. Стан літаків, що залишаються в аеропорті Хартума наразі невідомий.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії. Усіх співробітників вивезли на територію Єгипту спільними зусиллями МЗС України, Головного управління розвідки (ГУР), Почесного консульства України в Судані, Посольства України в Єгипті та інших закордонних дипломатичних представництв України.

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Як і куди евакуювали співробітників

Це була складна багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ. Весь час, від початку бойових дій у Судані 15 квітня 2023 року, представники авіакомпанії перебували з колегами на звʼязку, допомагали забезпечувати їжею, водою та надавали психологічну підтримку. Наразі всі співробітники відпочивають та скоро повернуться додому,

– йдеться у повідомленні.

В якому стані літаки, які перебувають в аеропорту Хартума

Поки тривають бойові дії, неможливо провести необхідну експертизу й надати висновки, зазначають у компанії.

Також у компанії повідомили, що станом на сьогодні виконання польотної програми для Sun Air зупинено.

У питаннях щодо виконання рейсів у ту чи іншу країну авіакомпанія SkyUp керується рекомендаціями Державіаслужби України, даними EASA, системи NOTAM та спеціалізованих ресурсів щодо безпекової ситуації. На момент укладання угоди з Sun Air жодних обмежень у цьому питанні не було.

Як ситуація у Судані впливає на діяльність компанії

Компанія продовжує працювати у штатному режимі.

"Ми зберігаємо нашу команду та продовжуємо виконувати свої зобов'язання за контрактами ACMI та на замовлення туроператорів, здійснюємо спеціальні рейси. Наразі флот авіакомпанії складається з 10 літаків Boeing 737. У компанії докладають усіх зусиль, щоб увесь наш наявний флот був задіяний в операційній діяльності", – повідомляє пресслужба.

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