Спроба перевороту в Судані: де зараз співробітники Sky Up та що з українськими літаками
Джерело:SkyUp
Авіакомпанія SkyUp разом із МЗС України змогла евакуювати всіх 36 співробітників із Судану. Стан літаків, що залишаються в аеропорті Хартума наразі невідомий.
Про це повідомила пресслужба авіакомпанії. Усіх співробітників вивезли на територію Єгипту спільними зусиллями МЗС України, Головного управління розвідки (ГУР), Почесного консульства України в Судані, Посольства України в Єгипті та інших закордонних дипломатичних представництв України.
Дивіться також Україна евакуювала своїх громадян з охопленого вогнем Судану
Як і куди евакуювали співробітників
Це була складна багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ. Весь час, від початку бойових дій у Судані 15 квітня 2023 року, представники авіакомпанії перебували з колегами на звʼязку, допомагали забезпечувати їжею, водою та надавали психологічну підтримку. Наразі всі співробітники відпочивають та скоро повернуться додому,
– йдеться у повідомленні.
В якому стані літаки, які перебувають в аеропорту Хартума
Поки тривають бойові дії, неможливо провести необхідну експертизу й надати висновки, зазначають у компанії.
Також у компанії повідомили, що станом на сьогодні виконання польотної програми для Sun Air зупинено.
У питаннях щодо виконання рейсів у ту чи іншу країну авіакомпанія SkyUp керується рекомендаціями Державіаслужби України, даними EASA, системи NOTAM та спеціалізованих ресурсів щодо безпекової ситуації. На момент укладання угоди з Sun Air жодних обмежень у цьому питанні не було.
Як ситуація у Судані впливає на діяльність компанії
Компанія продовжує працювати у штатному режимі.
"Ми зберігаємо нашу команду та продовжуємо виконувати свої зобов'язання за контрактами ACMI та на замовлення туроператорів, здійснюємо спеціальні рейси. Наразі флот авіакомпанії складається з 10 літаків Boeing 737. У компанії докладають усіх зусиль, щоб увесь наш наявний флот був задіяний в операційній діяльності", – повідомляє пресслужба.
Сутички в Судані: що відомо
- У Судані вже вкотре за останні 4 роки розпочався збройний конфлікт всередині країни.
- Зокрема, 15 квітня почалися бої з використанням важкого озброєння між воєнізованою групою, яка називається Силами швидкого реагування, та армією країни.
- За даними місцевого телебачення, унаслідок сутичок загинули понад 600 людей. Також повідомлялося, що понад 1800 людей було поранено.
- Під час сутичок був знищений український літак туристичної фірми SkyUP, що перебував у Хартумі.
- Відомо, що армія Судану та Сили швидкого реагування домовилися про припинення вогню з півночі 24 квітня.