Офіцер ЦРУ у відставці назвав слабкі місця Путіна, які можуть розвалити Росію

Російський диктатор Владімір Путін не боїться війни проти України. Натомість він має інші слабкі місця, які підкреслюють крихкість його диктаторського режиму.

Таку думку 24 Каналу висловив старший офіцер ЦРУ у відставці По Колбе, зауваживши, що Путін вже втратив свій престиж у Сирії. Крім того, є кілька внутрішніх чинників в країні-агресорці, які стосуються оточення російського диктатора та самих росіян.

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Слабкі місця Путіна, які можуть розвалити Росію

За словами старшого офіцера ЦРУ у відставці, політичним провалом Кремля можна вважати падіння режиму Башара Асада в Сирії. Росія вклала у владу цього диктатора мільярди рублів та втратила свій престиж. Під час підтримки диктатури в Сирії росіяни вбили величезну кількість цивільних сирійців, людей піддавали тортурам та утримували у в'язницях.

Це показує крихкість диктатури. Диктатори можуть існувати довго через репресії, які вони використовують. Диктатура зовні може виглядати міцною, але всередині вона гнила,

– зазначив Колбе.

Путін перебуває при владі з 1998 року, має дуже вузьке коло людей, яким довіряє, та багато ворогів. Російський диктатор, на думку старшого офіцера ЦРУ у відставці, боїться росіян.

Так, ФСБ найбільше зосереджена на контролі, маніпуляції та підкоренні народу. Однак це не означає, що в Росії раптом вибухне народне повстання,

– наголосив він.

Ще одним важливим елементом залишається зовнішній тиск на Кремль. Подібна ситуація була в Сирії, коли Асад не міг отримувати достатньої підтримки від Ірану та "Хезболли". Коли прийшов час, сунітські солдати не захотіли воювати за сирійського диктатора та боротись за корумпований режим.

Мені це нагадало марш Євгенія Прігожина до Москви. Він проїжджав блокпост за блокпостом, а російські солдати просто стояли та не захищали Росію, вони чекали, в який бік подує вітер,

– додав Колбе.

До речі, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов прокоментував, що Росія може також розвалитись через свою ксенофобію (не лише до України), крім того, Путін самостійно заклав конфлікти між різними верствами населення Росії, а саме елітами, релігіями та етнічностями.