Знімають взуття із загиблих: російський пропагандист розповів про погане забезпечення окупантів

Російський пропагандист Сладков поскаржився через плачевний стан російської армії. Він розповів, як окупанти знімали взуття із загиблих.

При цьому росіяни інколи воюють зі старою зброєю на кшталт гвинтівки Мосіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Який стан російської армії побачив Сладков

Російський пропагандист Олександр Сладков поскаржився на критичний рівень забезпечення окупаційної армії. За його словами, солдатів відправляли на війну без необхідного екіпірування, через що вони змушені були знімати взуття із загиблих.

Сладков визнав, що мобілізованих забезпечували застарілими касками та гвинтівками Мосіна. Він фактично звинуватив Путіна у відсутності належної підготовки до війни, наголосивши, що в армії розкрадено все – від одягу до зброї.

Ми увійшли непідготовленими, у нас була розкрадена форма одягу. На тобі штани, а куртку ти купиш за рогом. Коли ми почали брати мобілізованих, ми їх вдягали у старі каски, видавали трилінійки. Це що таке?

– обурювався пропагандист.

Він також зізнався, що багато окупантів залишалися без взуття, через що змушені були брати черевики з убитих. Попри критику забезпечення, Сладков не виступає проти самої війни, а лише вимагає кращої підготовки.

"Ми не проти війни, ми не проти того, щоб силою відстоювати. Але давайте це робити як належить. Давайте ми свої ресурси підрахуємо. Я бачив цих солдатів, перемазаних брудом, йдуть без нормального взуття, з трупів ми знімали дніпропетровські черевики, які у нас цінувалися", – каже він.

Нагадаємо, російський окупант, пішовши у відпустку, вбив вдома свою дружину.