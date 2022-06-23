Слатине росіяни обстріляли кумулятивно-осколковими боєприпасами, які можуть вибухати 40 годин

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. Для цього вони використовують різне важке та навіть заборонене озброєння.

Так, російські окупанти напередодні обстріляли з артилерії селище Слатине Дергачівського району Харківщини. Для цього вони використали кумулятивно-осколкові бойові елементи.

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Що це за зброя

Як зазначили в Дергачівській міській раді, ці боєприпаси мають механізм самоліквідації.

Це дуже небезпечні снаряди, які можуть вибухнути будь-якої миті протягом 40 годин.

Влада вкотре нагадує українцям, що у випадку, коли вони виявили підозрілі предмети або боєприпаси, їх категорично не можна брати в руки. Також не слід наближатися, або здійснювати інші фізичні дії щодо них.

Обстріли Харківщини

Останнім часом росіяни стали частіше обстрілювати як область, так і саме місто. Це зумовлено тим, що посунулась лінія фронту. Саме тому мешканцям треба бути ще більш обережними. У ніч на 23 червня російські окупанти продовжували атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові та Харківській області. Були обстріли Індустріального району міста , сталася пожежа на складських приміщеннях. Також били по Чугуївському райні та Дергачах. Попередньо зруйновані приватні будинки. Є 7 поранених цивільних, з них 2 – дитини.

Чугуїв зазнавав ракетної атаки ворога й 21 червня. Загинули 6 мирних мешканців, ще 3 отримали поранення. Обстріл стався ввечері, в місті спалахнула пожежа. Саме тому не варто нехтувати повітряної тривогою. Слід негайно йти в укриття. А якщо є "прильоти", то не фотографувати і не поширювати, куди саме влучила ракета. Адже розповсюдження таких даних лише допомагає ворогу.

Численні обстріли терпить і місто Харків. Це руйнує його історичний центр і не лише. Не вдається уникнути й жертв через ворожі атаки. Дуже важкою була доба 19 червня. Російські війська били по інфраструктурних об'єктах Харкова. Інтенсивність цих обстрілів, на жаль, лише зростає. Одна з ворожих ракет влучила у цивільне підприємство – склад готових пластикових виробів. Це виключно індустріальний район, де немає військових об'єктів. На місці одразу ж працювали рятувальники.

Росіянам, попри обстріли, Харків не взяти: дивіться відео