Слава Богу, без жертв, – Кім про вечірній обстріл Миколаєва
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Російські окупанти все ще намагаються захопити українські міста. Зокрема, 11 березня 2022 року ворог обстріляв місто Миколаїв. Глава ОВА Віталій Кім прокоментував ситуацію.
Очільник Миколаївської ОВА почав своє звернення уже з традиційної фрази: "Доброго вечора, ми з України!".
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Кім про обстріл Миколаєва
Віталій Кім додав, що вони працюють. Зокрема, триває робота з відновлення світла, електрики.
Засранці обстріляли нас. Слава Богу, без жертв. Усі ми тут, всі працюють. Засмучені, що місто обстріляли,
– наголосив Кім.
Глава Миколаївської ОВА додав, що вони будуть відповідно реагувати.
Обстріл Миколаєва
У п'ятницю, 11 березня, російські загарбники приблизно о 20:00 почали обстрілювати місто. За десять хвилин до цього у Миколаєві включили сирени, аби люди встигли сховатися в укриття. За словами Віталія Кіма, російські орки стріляли з північно-східної сторони.
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