Там всі живі, – Гайдай про обстріл будинку матері та дитини у Сєвєродонецьку

Криваві російські окупанти знову побачили військову загрозу в дітях та обстріляли будинок матері та дитини у Сєвєродонецьку. На щастя, від рук окупантів ніхто не загинув.

Всі вижили! Все нормально

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він звернув увагу на те, що це вже не перший цинічний обстріл агресора.

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Гайдай зазначив, що окупанти здійснювали обстріли лікарень та церков.

На щастя, внаслідок обстрілу будинку матері та дитини ніхто не загинув. Глава Луганської ОВА запевнив, що там все нормально.

Це не перший такий цинічний обстріл. І будинок малятки, і церкву, і дві лікарні обстріляли якраз от нещодавно. Слава Богу, там всі живі – в будинку матері та дитини. Всі вижили! Все нормально,

– заявив Гайдай.

У лікарнях немає можливості проводити операції

Разом з тим, він заявив, що в лікарнях через обстріли окупантів в реаніматологів немає можливості проводити операції.

Через це людину у важкому стані з трьома осколковими пораненнями повезли "до сусідів".

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