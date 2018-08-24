"Слава Україні" – "Героям слава" та враження українців від параду до Дня Незалежності: відео

Нове офіційне вітання українського війська пролунало на параді до Дня Незалежності. Лунало гасло гучно, адже його вигукувало чотири з половиною тисячі військових, за якими їхала нова техніка і летіли літаки.

Радянське "Вітаю, товариші" пережите і буде забуватися, як і традиції червоної армії. Зараз військові ототожнюють себе тільки з українською історією. І нагороджують національних героїв. Військовим частинам, які активно беруть участь у бойових діях на сході, присвоїли почесні найменування.

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Зокрема третій окремий полк спецпризначення відтепер матиме ім'я "Святослава Хороброго", а 93-тя бригада стала "Холодним Яром". Холодноярский дух свободи та національної гідності притаманні воїнам 93 бригади, яка у березні 2014 року однією з перших стала на захист держави.



"Слава Україні" – нове вітання українських військових

З прапорами та зброєю у руках військо йде Хрещатиком, чотири з половиною тисячі армійців, і вперше на рівні з чоловіками строєм ідуть дівчата. Традиційно помітили у Києві і натівські війська – участь у параді взяли військові з країн партнерів нашої держави: США, Литви, Великої Британії.

Та найбільше вразила глядачів військова техніка. Танки, БТРи, ракетні установки та обіцяна новинка – самохідна гаубиця "Богдана". Також вперше українці побачили наживо джевеліни.

Чи здатна українська армія захистити суверенітет України?

Я думаю, що це залежить від волі людей. Особисто я в цьому не сумніваюсь,

– повідомив глядач Олексій.

На даний момент може. Хтось сказав, що нас побити можна, а перемогти не можна,

– розповів глядач Зорян.

Армія здатна, здатен народ, головне аби наше керівництво було здатне дати цю команду,

– підкреслив старший лейтенант десантно-штурмових військ Віталій.

Нагадаємо, кількість людей, які насамперед вважають себе громадянами України, а потім вже мешканцями тих чи інших регіонів досягла піку за всю історію незалежності. Про це кажуть соціологи.