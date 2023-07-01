Повернули історичну назву: Рада перейменувала Славське на Львівщині

Верховна Рада на засіданні ухвалила рішення про перейменування селища міського типу Славське. Зараз населеному пункту повернули історичну назву – Славсько.

Рішення ВР ухвалила 29 червня. За перейменування селища проголосував 251 депутат.

Дивіться також "Гудить майже весь Львів": гігантська скульптура все літо "триматиме" Оперний театр

На Львівщині перейменували селище

Депутати повернули історичну назву населеному пункту Славсько. Селище Стрийського району відтепер матиме нову назву.

Чому Славсько, а не Славське? Бо Славсько було споконвіку! Сьогодні депутати Верховної Ради України повернули селищу історичну назву!

– зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Варто зазначити, що відповідна ініціатива про перейменування селища з'явилася ще минулого року. Так, 17 серпня 2022 року під час засідання комісії з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської обласної ради було підтримано ініціативу Славської селищної ради щодо перейменування селища міського типу Славське на Славсько.

Чи будуть перейменовувати Запоріжжя

Національна комісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати низку населених пунктів, назви яких не відповідають сучасним стандартам української мови. Серед запропонованих були Бровари й Запоріжжя.

Пропозиція перейменування міста викликала бурхливу дискусію в суспільстві. Більшість українців була проти цього. Окрім того, у Національній комісії пояснили, що до діалогу спонукали й фахівців різних галузей. Серед них представники територіальних громад, науковці-філологи, історики, краєзнавці, а результатом якого мало стати позбавлення українського топонімного середовища наслідків колоніального минулого.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко наголосив, що перейменувати населений пункт можна тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують таке рішення. На його думку, Бровари й справді доцільно перейменувати на Броварі, але Запоріжжя – питомо українська назва.

Міністр освіти Оксен Лісовий також розкритикував пропозиції Нацкомісії перейменувати низку населених пунктів. Він не тільки закликав відмовитися від ідеї перейменування Запоріжжя, але й відзначив, що комісія запропонувала до перейменування низку населених пунктів тільки через корінь "красн" або "червн", які зазвичай вважають притаманними радянським топонімам. Однак, наприклад, селище Красне на Львівщині не назване так у часи радянської окупації, а має таку назву з XV століття.