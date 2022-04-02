Слід накладати більше санкцій на Росію та постачати Україні ще більше озброєння, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що слід посилювати санкції проти Росії. Водночас, за словами дипломата, Україна має отримувати ще більше озброєння.

Очільник МЗС зазначив, що ці процеси не повинні залежати від ходу перемовин. Про це він повідомив інтерв'ю кореспондентці CNN Крістіан Аманпур.

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Незалежно від перемовин, слід накладати більше санкцій на Росію та постачати Україні ще більше озброєння,

– сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ 30 березня поговорив із Жозепом Боррелем. Глава МЗС наголосив, що поки тривають варварські воєнні злочини Росії, потрібно посилювати санкції проти держави-агресорки.

Він вказав, що 5 пакет санкцій ЄС повинен надійти якнайшвидше і має бути максимально жорстким.

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