"Покращення", як для рабів: у російських СІЗО дозволили вагітним і дітям приймати душ щодня

У росії запровадили нові правила розпорядку в СІЗО, давши людям доступ до базових потреб. Тепер ув'язнені з дітьми зможуть приймати душ щодня.

Ув'язненим навіть дозволили замовляти ліки

Про нові правила пишуть російські ЗМІ. Відтепер у СІЗО росії вагітним та жінкам з дітьми до 3 років дали можливість приймати душ щодня.

До речі Звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі, виплачуватимуть 100 тисяч гривень

Якщо раніше росія кидала напризволяще своїх ув'язнених і чекала їхньої смерті, то тепер дозволили за наявності грошей та медичних показань дистанційно замовляти ліки і користуватися платними послугами приватних медиків.

Також в'язні зможуть доглядати за собою, оскільки їм дозволили користуватися електробритвою. Більше того, у російських СІЗО в людей з'явилася надія не померти з холоду, оскільки відтепер там дозволили користуватися термобілизною.

Врешті-решт змінено правила обшуку людей. Арештанти зможуть не роздягатися під час обшуку, але тільки в тому випадку, якщо в установі є спеціальні засоби виявлення заборонених предметів.

У російських СІЗО перебувають українці

росія цілеспрямовано викрадає українців для того, щоб поповнити обмінний фонд і шантажувати Україну. У російський полон потрапляють не тільки військові, але й чиновники, ветерани та прості люди.

У червні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що понад 1 500 мирних українців перебувають у російському полоні чи в'язницях.

Важливо зазначити, що в полоні росії досі перебувають захисники "Азовсталі", про яких немає точної інформації. За даними російських ЗМІ, командування захисників Маріуполя утримують у СІЗО "Лефортово".

Військові, яких вдалося повернути з росії, розповідають про тортури з боку росіян.

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