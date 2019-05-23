Слідкувати за владою і не панікувати, – поради українцям від економічного радника Зеленського

Радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики вважає, що Україна отримала шанс на економічний розвиток. Коли він почнеться та як виглядатиме – читайте в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

Виконавчий директор Фонду Блейзера і радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко в інтерв'ю 24 каналу розповів, як Україна далі співпрацюватиме з МВФ, чи відчують українці на собі зміни, які шанси на подолання олігархії та бідності дає нова влада та що для цього треба.

Олег Устенко радить українцям уважно слідкувати за діями влади

Поясніть, як за нових умов у державі будемо співпрацювати з МВФ. Бо пишуть про це багато і різне.

В короткостроковій перспективі, від декількох тижнів до кількох місяців, ми можемо існувати без додаткової закачки валюти по програмі МВФ.

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У середній і довгостроковій перспективі – валюта в країну потрібна. Бо у нас продовжуються великі виплати, проблеми з покриттям дефіциту рахунку поточних операцій. А приплив іноземних інвестицій настільки малий, що не перекриває нашу потребу в валюті жодним чином. Тому потрібно зберігати співпрацю з Фондом.

Які ризики для співпраці з МВФ?

Співпраця з ним зараз буде ускладнена. Перш за все тому, що Адміністрація разом з депутатським корпусом активно не виконали взяті на себе зобов'язання – стосовно просування антикорупційного порядку денного. Він не був виконаний. А декриміналізація статей – пройшла. Цілком грубе і нахабне збиткування над тим, про що домовлялися раніше. Спроба спустити все на непорозуміння чи на політичний момент між виборами. Для мене це було очевидне небажання просувати антикорупційний порядок денний. І не лише для мене, а й для інших – для МВФ в тому числі. І тертя зараз будуть тривати в цій площині, антикорупційній.

Отже, буде проблема з пробуксовкою отримання кредиту. Додайте туди ще заяви з боку прем'єр-міністра про те, що він йде. Додайте ще не досить зрозумілу ситуацію з поведінкою парламенту, наскільки він буде в змозі приймати ті закони, які йому подаватиме президент Зеленський, знову ж – щодо просування антикорупційного порядку денного. Вважаю, що програма співпраці з МВФ перебуває в зоні ризику. Але не все втрачено.

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Можна вести перемовини таким чином, щоб продовжити співпрацю по поточній програмі. Вона зовсім коротка – до кінця цього року. Щоб у ній залишатися і спробувати отримати хоча б той транш, який був призначений на травень-червень. Без програми з Фондом не можна буде отримати кредитний ресурс від Європейського Союзу і інших міжнародних фінансових інституцій. А вартість запозичень на зовнішніх ринках капіталу дуже велика.

Отже, перший варіант – передомовитися з МВФ, зсунути строки програми. І, навіть не отримавши транш, – все одно формально залишатися в програмі. Другий варіант – бути готовими до того, що ми на паузі в цій програмі, і нам треба відкривати нову програму – після того, як сформується нова коаліція в парламенті і з'явиться новий Кабмін.

Чи відкриє МВФ нову програму, якщо поточну ми не виберемо?

Україна ще жодного разу успішно не закінчувала жодну програму. Тому це не вперше.

Який з варіантів найбільш реальний?

Зараз рівноможливими є обидва сценарії – і перший, і другий. Я би брав за базовий другий, поганий, щоб готуватися до поганого.

Чи відчують на собі цю ситуацію прості українці?

З точки зору простих людей нічого відбуватися не буде. Будуть зменшуватися золотовалютні резерви. Для населення важливий курс, а він залишиться в тій зоні, де він є зараз.



Олег Устенко вважає, що українська економіка отримала шанс

А довгостроковий прогноз який?

Ми живемо в умовах, що нам завжди намагаються ставити якісь умови. Але якщо ми будемо активно виконувати реформаторський порядок денний, і президенту Зеленському дадуть можливість зробити обіцяне – це сигнал в тому числі і для економічної політики, стосовно боротьби з бідністю. Реформаторська політика дасть можливість активно закачувати інвестиційний ресурс, і не бути на "голодному пайку", як зараз. В довгому варіанті у нас є шанси на розвиток і стабільну ситуацію.

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Більше того, це не якась там віддалена перспектива, все можна робити досить швидко, аби була політична воля.

Чия?

Зараз – зі сторони президента і його команди. Потім – з боку суспільства, щоб було розуміння, щоб підштовхувати ідеї, пов'язані з необхідністю реформ. Наприклад: демонополізація економіки і розвиток конкуренції, відключення олігархів від потоків, які вони зараз можуть контролювати, і від управління країною.

Ви бачите у команди президента таку політичну волю?

Я бачу її у президента. Що ще важливіше – бачу колосальний запит з боку суспільства, яке його підтримало, і було налаштоване проти Порошенка як представника старої політики олігархічних консенсусів.

А економічна програма Зеленського буде представлена?

Думаю, вона є і буде представлена.

Хто може завадити Зеленському?

Ті, хто має приховані інтереси в різних "розкладах". Їх може бути не так багато, але для них це "останній бій". І ми напевне не знаємо, хто саме вони. Здогадуємося, що мова йде про політичний клас – українські депутати, бюрократія.

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Але у нас є можливість вирватися із ситуації, в яку нас загнали. Людям варто уважно слідкувати за діями влади. Якщо щось здається не правильним – піднімати крик.