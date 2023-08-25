Сліпа Феміда: як справа про банкрутство Дельта Банку підриває довіру до українських судів

У справі про банкрутство Дельта Банку з’явилися нові епізоди за участі колишнього власника фінансової установи Миколи Лагуна та його співучасників. Однак скандальний банкір виїхав за кордон, а його адвокати намагаються затягнути судові справи.

Про це йдеться в розслідуванні Апостроф TV "Як Микола Лагун обікрав українців та втік від суду: куди зникли гроші Дельта Банку?".

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Як зазначається у матеріалі, наприкінці липня 2023 року в поліції заявили, що завершили досудове розслідування у черговому кримінальному провадженні, пов'язаному із банкрутством Дельта Банку.

Слідчі зібрали докази привласнення понад 250 мільйонів гривень (що складало на той момент понад 31 мільйонів доларів США) головою спостережної ради банку в змові із заступниками голови ради директорів та директором підконтрольного підприємства.

Деталі кримінальних проваджень

У матеріалах досудового розслідування йдеться про те, що протягом 2012 – 2013 років голова спостережної ради Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Дельта Банк" Микола Лагун міг наказати підлеглим видати кредит підконтрольному йому підприємству в розмірі 430 мільйонів гривень, що складало майже 54 мільйонів доларів США. З цієї суми до фінустанови не повернули 199 мільйонів гривень (майже 25 мільйонів доларів США).

Окрім того, за версією слідства, був укладений завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. Таким чином учасники схеми заволоділи ще близько 29 мільйонами гривень (це понад 3,5 мільйона доларів США). Зараз обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантам кримінальної справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– розповідають журналісти.

Як зазначається, це не єдина кримінальна справа у відношенні керівника Дельта Банку Миколи Лагуна. Так, за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судовій справі №910/21280/21 банкір та колишні топ-менеджери Дельта Банку завдали збитки фінустанові на майже 23 мільярдів гривень, а це майже 3 мільярди доларів США. Банкіра також підозрюють не лише у заволодінні чужим майном, а й в ухиленні від сплати мільйонних податків, виведенні грошей з України.

Микола Лагун став персонажем коміксів

Микола Лагун навіть став учасником коміксів про українську розвідку. У першому епізоді Ілля Гуровець протистоїть Лагуну, який постає в образі суперзлодія та учасника злочинної змови Кремля зі знищення України. Супергерой коміксів схожий на керівника Головного управління розвідки (ГУР) України. Щоб викрити Лагуна, Іллі доводиться використовувати сову-шпигуна, ухилятися від стріл у кольорах російського прапора та розправитися з рободоберманами "Супутник" та "Новачок". У фіналі супергерой наздоганяє Лагуна в Монако та бере під варту.

Комікс завершується перемогою сил добра, однак реальні справи не такі уже й позитивні,

– зазначають журналісти.

Суперечливі рішення українських судів

У 2013 році керівник українського підрозділу російської компанії Максим Нефьодов заявив, що 70% Дельта Банку належать російському фонду Icon Private Equity. Ця компанія через окремих керівників пов'язана з Російським фондом прямих інвестицій, що є одним з інструментів фінансових експансій Кремля.

Скандальні рішення у відношенні керівника Дельта Банку ухвалювали Печерський районний суд Києва, Київський апеляційний суд та інші столичні суди. Попри низку кримінальних справ, у 2021 році Печерський райсуд Києва скасував заборону Миколі Лагуну виїжджати за кордон, а у лютому 2023 року Київський апеляційний суд відмовився продовжувати банкіру запобіжний захід та зобов'язав прокурорів закрити кримінальну справу нібито через закінчення строків досудового розслідування.

Як наголошується у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський ініціював судову реформу для застосування нових механізмів, зокрема збільшення відповідальності за хабарництво до 10 – 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Планують ввести перевірки суддів і не лише перед призначенням на посаду. Голова держави вважає, що перевіряти суддів потрібно навіть з використанням детектора брехні. Однак судова реформа в Україні є однією з найповільніших.

На високий рівень корупції в Україні постійно нарікають українській владі міжнародні партнери. Яскравим прикладом з виведення великих грошей за кордон та фінансування російських офшорних компаній є саме кримінальні справи за участі колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна. Попри це, Україна досі не застосувала проти нього санкції. Де зараз перебуває банкір, достеменно невідомо, його інтереси в судах представляють адвокати. Ані сам Лагун, ані його адвокати коментарів журналістам не надають,

– резюмують журналісти.

Як повідомлялося раніше, суд вчергове відклав розгляд резонансної справи колишнього власника Дельта Банку Лагуна.