На Слобожанщині росіяни намагаються захоплювати населені пункти, сунучи до Старобільська
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують спроби захопити українські міста. Зокрема, у Слобожанському операційному районі.
Українські захисники героїчно борються з ворогами. Окупанти зазнають шалених втрат.
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Окупанти намагаються захопити населені пункти на Слобожанщині
У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого.
Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська,
– мовиться у повідомленні.
Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури, щоб прикрити свої дії. Проте бойовий дух українських воїнів дуже високий.
"Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник зазнає значних втрат", – додали у Генштабі.
Українські захисники знищили:
- орієнтовно понад 3000 загарбників;
- приблизно 100 танків;
- приблизно 540 ББМ (бойових броньованих машин);
- 15 гармат;
- 1 ЗРК "Бук";
- 16 літаків;
- 18 вертольотів.
Окрім цього, вороги масово залишають техніку та тікають.
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