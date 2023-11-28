Словацькі перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною: коли це може статися

Словацька спілка перевізників, скорочено UNAS, 28 листопада заявила, що може почати блокування свого кордону з Україною. Це може статися вже 1 грудня 2023 року.

Перевізники наголосили, що хочуть влаштувати блокаду на прикордонному пункті "Вишнє Нємецьке". Вони прагнуть скасувати лібералізацію перевезень для українських перевізників.

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Словаки погрожують заблокувати кордон для вантажівок

Згідно з оприлюдненою заявою словацьких прикордонників, закриття пунктів пропуску між Україною та Польщею призвело до помітного зростання кількості вантажівок, які в'їжджають до Словаччини. Вони наголосили, що польська влада не перешкоджає руху гуманітарних та військових вантажів, тому, вочевидь, до країни "в'їжджають саме комерційні вантажі".

Однак цей комерційний транспорт, як і гуманітарний, звільнений від необхідності отримання дозволів на перевезення та інших правил і норм, яких повинні дотримуватися інші перевізники ЄС,

– наголосили в UNAS.

Словацькі перевізники зауважили, що у разі, якщо проблема з лібералізацією комерційних перевезень для України не розв'яжеться UNAS погрожують почати блокаду кордону.

Однак журналісти Reuters розповіли, що лідер Словацької спілки перевізників Станіслав Скала вирішив відкласти рішення щодо блокади "Вишнього Нємецьке" до майбутньої зустрічі міністрів транспорту ЄС 4 грудня.

Попри це, він передбачає відсутність прогресу в обговореннях, що свідчить про те, що українська сторона та Європейська комісія, схоже, не бажають йти на компроміс з польськими та словацькими перевізниками.

Зі сторони Словаччини вже блокували кордон для України