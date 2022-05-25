Словаччина буде наступною, якщо Росія переможе Україну, – прем'єр

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер розповів, яка доля чекає його країну, у випадку, якщо Україна програє Росії. Про це він повідомив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Едуард Хегер вважає, що Україна повинна перемогти у війні, яку розпочала Росія, напавши на країну.

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"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина", – повідомив прем’єр-міністр Едуард Хегер.

Крім того, він критикував членів Європейського Союзу за те, що вони занадто сильно покладаються на російську енергетику. А також закликав лідерів "припинити компроміс" зі своїми принципами у відносинах з Росією.

По суті, ми занадто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс з Путіним спричинив війну в Україні,

– зазначив Едуард Хегер.

"Агресивна війна, люди гинуть. Українці проливають власну кров за наші цінності, тож нам цього не потрібно", – додав Хегер.

Останні новини щодо Словаччини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини. Однією з пріоритетних тем став імпорт пального в Україну. Український лідер подякував президентці Словаччини за гуманітарну та оборонну допомогу. Окрім того, Зеленський запросив Чапутову відвідати Україну.

Словаччина та Польща хочуть, аби Україна якомога швидше отримала статус кандидата в Європейський Союз. Тому держави працюватимуть над цим процесом.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Словаччини. Він запевнив, що Україна відчуває потужну підтримку та не дасть Росії здійснити свій злочинний намір. Україна стала форпостом для всього цивілізованого світу, якому вдалося зупинити російських окупантів. Наш народ та армія зупинили росіян та роблять усе для того, щоб агресор якомога швидше зазнав краху.

Україна як жодна інша держава знає, що таке мати справу з Росією, яка використовує всі важелі впливу для своїх цілей. На тлі 6-го пакета санкцій проти Росії наша держава намагається пояснити країнам ЄС, до чого може призвести залежність від Москви. Президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Словаччини на прикладі України продемонстрував, до чого призводить залежність від Росії.

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