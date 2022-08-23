Словаччина не надасть Україні радянські танки Т-72: які бойові машини будуть натомість

З'явилася інформація, що Словаччина має надати радянські танки Т-72. Проте стало відомо – Україна отримає 30 бойових машин піхоти.

Про це 23 серпня під час саміту Кримської платформи розповіла президентка Словаччини Зузана Чапутова, передає 24 канал.

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Німеччина надасть зброю Словаччині

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що вони не припинять надавати підтримку Україні. Замість бойових машин піхоти Словаччина отримає зброю від Німеччини.

Мій заступник Маріан Маєр підписав угоду із заступником міністра оборони Німеччини Бенедиктом Ціммером. Словаччина надішле свої 30 БМП в Україну й отримає 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини,

– написав Надь.

Про що говорили на Кримській платформі

Другий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня в онлайн-форматі. Його відкрив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У саміті взяли участь майже 60 країн.

Попри онлайн-формат, до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що деякі країни мовчки погодились з окупацією Криму. Дуда закликав демонтувати "північний потік-2".

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що російсько-українська війна почалася у 2014 році. Запевнив, що продовжить посилювати санкції проти агресора.

Німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що ніколи не визнає Крим, Донеччину та Луганщину російськими територіями. Він зазначив, що саме росія винна у продовольчій кризі у світі.

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