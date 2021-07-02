Словаччина перепродала Росії скандальну партію "Супутника V": ймовірні причини

Словаччина повернула назад до Росії понад половину партії скандальної вакцини від коронавірусу "Супутник V". Її продали за таку ж ціну, за якою придбали.

Відомо, що у Словаччині залишилося лише 40 тисяч доз з 200. Цього вистачить, щоб вакцинувати людей другою дозою.

Важливо Через "Супутник V" коаліція у Словаччині – на межі розпаду

У МОЗ країни зазначили, що російська сторона викупила вакцину за тією ж ціною, за якою вона була продана Словаччині – майже 10 доларів за дозу.

Згідно з контрактом, узгоджений термін оплати обумовленої ціни становить 20 робочих днів з дати постачання,

– зазначила прессекретар відомства Зузана Еліашова.

За її словами, партія російської вакцини вже перебуває за межами Словаччини.

Чому вакцину повернули

Міністерство охорони здоров'я Словаччини не назвало офіційної причини повернення російської вакцини. Однак, за попередніми даними, це могло статися з декількох причин:

Недовіра до російської вакцини

За весь час вакцинації "Супутником V" в країні вакцинували лише 10,5 тисячі осіб. Варто зауважити, що населення Словаччини складає понад 5 мільйонів осіб. Це підтверджує той факт, що мешканці країни уникають щеплень російською вакциною.

Скандал в уряді

У березні 2021 року Словаччина опинилася в епіцентрі вакцинального скандалу. Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі й прем'єр-міністр Ігор Матович таємно закупили російський препарат "Супутник V", який не сертифікували в ЄС.