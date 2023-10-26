У Словаччині виправдалися, чому перестали надавати військову допомогу Україні

Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, чому країна перестала допомагати у військовому плані українській армії. За його словами, це буцімто не в словацьких інтересах.

Пеллегріні наголосив, що наразі Словаччині треба зберегти власну обороноздатність. Ба більше, він заявив, що його країна не має можливостей допомагати Україні зброєю.

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Словаччина не збирається допомагати Україні зброєю

Пеллегріні зазначив, що попри те, що Словаччина не буде надавати Україні допомогу зброєю, країна все ж продовжить допомагати нашій державі гуманітарно.

Ймовірно, більше не мовитиметься про летальну зброю чи ракетні системи, оскільки ми вже вичерпали наші можливості. Якщо Словаччина хоче зберегти якийсь ступінь власної обороноздатності, то вона більше не має великих можливостей для надання військової допомоги зброєю,

– сказав він.

Разом із заявою спікера парламенту Словаччини новий прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що вже повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про припинення військової допомоги Україні.

Фіцо негативно висловлювався про допомогу Україні