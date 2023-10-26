У Словаччині виправдалися, чому перестали надавати військову допомогу Україні
Джерело:Teraz.sk
Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, чому країна перестала допомагати у військовому плані українській армії. За його словами, це буцімто не в словацьких інтересах.
Пеллегріні наголосив, що наразі Словаччині треба зберегти власну обороноздатність. Ба більше, він заявив, що його країна не має можливостей допомагати Україні зброєю.
Цікаво Все почалося 14 років тому: Politico назвали особисту причину ненависті Фіцо до України
Словаччина не збирається допомагати Україні зброєю
Пеллегріні зазначив, що попри те, що Словаччина не буде надавати Україні допомогу зброєю, країна все ж продовжить допомагати нашій державі гуманітарно.
Ймовірно, більше не мовитиметься про летальну зброю чи ракетні системи, оскільки ми вже вичерпали наші можливості. Якщо Словаччина хоче зберегти якийсь ступінь власної обороноздатності, то вона більше не має великих можливостей для надання військової допомоги зброєю,
– сказав він.
Разом із заявою спікера парламенту Словаччини новий прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що вже повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про припинення військової допомоги Україні.
Фіцо негативно висловлювався про допомогу Україні
- Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається підтримувати українську армію зброєю. Ба більше він заявив, що хай наша країна "краще 10 років домовляється про мир".
- Фіцо також наголосив, що Росія на цьому етапі буцімто має "більші територіальні здобутки", ніж Україні. Щоправда, чим аргументувалися його слова, досі невідомо.
- Варто наголосити, що сам Фіцо вкрай негативно ставиться до України. Однак журналісти з’ясували, що його ненависть до нашої держави почалася ще у 2009 році.
- Тоді через газові суперечки між Україною і Росією і припинення транзиту нашою територією Словаччина лишилася без газу. Фіцо приїхав у Київ разом із делегацією розв’язувати питання, однак його публічно принизили.
- Зокрема, тодішня очільниця українського уряду Юлія Тимошенко перед увімкненими камерами протягом 20 хвилин лаяла Фіцо за те, що той підтримав Москву у газовій суперечці між Росією та Україною. Після цього Фіцо й образився на всю Україну.