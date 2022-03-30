Словаччина висилає одразу 35 російських дипломатів: їхні дії суперечать Віденській конвенції

Словаччина стане однією з країн, які висилають російських дипломатів. Звідти поїдуть додому одразу 35 працівників посольства Росії.

Для повідомлення про це рішення посла Росії 30 березня викликали до Міністерства закордонних справ та європейських справ Словаччини. Це зробили у формі вручення дипломатичної ноти.

До теми Бельгія, Чехія, Нідерланди та Ірландія також висилають російських дипломатів

Не виявила зацікавленості у коректній діяльності

Важливим є те, що це випровадження з країни стосується не конкретних людей. У дипломатичній установі країни-агресора зменшили максимальну кількість власників дипломатичних та службових паспортів.

Цей крок є необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, інтересам Словацької Республіки та зусиллям щодо розвитку партнерства з Російською Федерацією,

– зауважили в МЗС Словаччини.

Також у повідомленні додали, що були попередні вислання російських дипломатів протягом 2 років. Але при цьому зазначили, що російська дипломатична місія "не виявила зацікавленості у коректній діяльності на нашій території".

Скількох дипломатів видворили інші країни:

Бельгія – 21;

Нідерланди – 17;

Північна Македонія – 5;

Ірландія – 4;

Чехія – 1.

Раніше – Словенія вирішила повернути своїх дипломатів до Києва: дивіться відео