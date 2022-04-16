Словаччина збирається купити турецькі безпілотники Bayraktar

У Словаччині ведуть перемовини щодо покупки безпілотного бойового літального апарату Bayraktar TB2. Зазначимо, що їх Україна успішно використовує для знищення російських окупантів.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Він підкреслив, що продовжуються перемовини з іншими виробниками безпілотників.

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У Словаччині ведуть перемовини про покупку безпілотників

Роботи з придбання дронів для словацьких збройних сил просуваються вперед. Сьогодні ми добре поговорили з Байрактаром з Туреччини, і перемовини з іншими виробниками дронів продовжуються,

– наголосив він.

Зазначимо, що Bayraktar підписав на експортні контракти на свої безпілотники з 19 країнами. Більшість замовлень уже доставили. У компанії зазначають, що понад 90% виторгу – експорт.

Що таке Bayraktar TB2 Це тактичний безпілотний літальний апарат середньої висоти з великою витривалістю (MALE). Він здатний виконувати завдання розвідки, спостереження та збройні атаки.

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