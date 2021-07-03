Словаччина змінила порядок в'їзду на свою територію: що необхідно знати українцям
Джерело:МВС України
Словацька сторона повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію. Нові правила стосуються, зокрема й українців.
Згідно з новими правила, частина іноземців, які в'їжджають до Словаччини, відтепер мають попередньо зареєструватися на спеціальному вебсайті.
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Правило поширюється на тих людей, які прибувають з країн, що входять до червоного списку. У цей перелік потрапила й Україна. Така вимога діє також до тих, хто в'їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп – Чієрна-над-Тісоу".
Більше про нові правила
Відтепер перед в'їздом до Словаччини іноземці з "червоних" країн повинні зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica.
Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.
Важливе уточнення
Також словацькі прикордонники нагадали, що з 5 липня 2021 року з 19:00 у громадян ЄС при в'їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток).
Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про:
- щеплення,
- проведення тесту (антиген, ПЛР),
- подолання захворювання на COVID-19.
Зауважимо, що днями український уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів. Документ створять з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.
Яким чином працюватиме український сертифікат
- Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров'я.
- Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі Дія.
- А згодом також отримати паперовий у лікаря.