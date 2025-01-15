У Зеленського відповіли Фіцо, який нахамив школяру, що не потиснув руку президенту

У Словаччині школяр з українською символікою на смокінгу відмовився потиснути руку президенту під час вручення нагород. Його вчинок розкритикував Роберт Фіцо, на що відповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак закликав Фіцо не сварити хлопця, а брати з нього приклад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

Дивіться також Обговорюють всі ЗМІ: чому школяр демонстративно відмовився тиснути руку президенту Словаччини

Як на вчинок учня відреагували в Україні

19-річний школяр у Словаччині відмовився потиснути руку президенту своєї країни на врученні нагород за призові місця у змаганнях. На грудях він мав прикріплену стрічку у кольорах українського прапора.

Свій вчинок він пояснював тим, що президент Словаччини, на його думку, переміг на виборах шляхом "обману та брехні". Зокрема нова влада маніпулювання на темі війни в Україні. Зрештою юнак назвав президента Петера Пеллегріні "шахраєм і брехуном".

Хлопця публічно розкритикував прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Він назвав школяра Симона Оманіка "некерованим підлітком", який паплюжить честь президента, що переміг на загальнонаціональних виборах.

Фіцо пригадав, що він у дитинстві радше б отримав стусана вдома, якби умовно поскаржився на вчителя. На місці президента він би запитав у хлопця, як його виховали батьки та забрав би нагороду. Зрештою він сказав, що поважати в цьому вчинку нічого.

На такий розгромний коментар Фіцо відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Дивно виглядають політики, які в демократичній країні Євросоюзу починають хамити в соцмережах школяру, який має свою думку і характер. З нього швидше приклад треба брати,

– зазначив Єрмак.

Цей вчинок хлопця набув і неабиякого розголосу у Словаччині. Політолог зі Словаччини Олександр Дулеба зазначає, що це чудово демонструє те, яка напружена ситуація зараз у країні.