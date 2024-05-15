У Словаччині здійснили замах на Роберта Фіцо, прем'єра госпіталізували: усе, що відомо

Вдень, 15 травня, у Словаччині стався замах на прем'єра Роберта Фіцо. Попередньо, він отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт.

Відразу у словацьких ЗМІ почали поширювати інформацію про стрілянину після засідання Кабміну Словаччини. Наразі відомі деталі про засідання уряду та те, що трапилося потім. Про те, що сталося згодом, який стан Роберта Фіцо – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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