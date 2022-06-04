У Словаччині зіштовхнулись поїзди: постраждали пів сотні людей

Біля міста Врутки у Словаччині 3 червня локомотив в'їхав у пасажирський потяг. На момент зіткнення в поїзді перебувало близько сотні людей.

Інцидент трапився на лінії в напрямку Жиліна – Врутки. Відомо, що пасажирський потяг не рухався.

Читайте також Ліками і серветками Росію не зупиниш, – президентка Словаччини про допомогу Україні

34 пасажирів госпіталізували у лікарні

Наразі надзвичайні служби розбираються з залізничною аварією. Після прибуття на місце події було виявлено, що локомотив зіткнувся з припаркованим пасажирським поїздом,

– розповіла представниця пожежно-рятувального корпусу Катаріна Кріжанова.

Також на місце аварії прибули 2 евакуаційні автобуси.

У міністерстві охорони здоров'я Словаччини заявили, що постраждалим допомагали 11 бригад екстреної медичної допомоги. Загалом обстежили 74 пацієнти, з'ясувалося, що 50 – постраждали. З них 34 госпіталізували у лікарні:

Мартіна,

Жиліни,

Ружомберока,

Дольного Кубіна,

Поважської Бистриці.

У більшості постраждалих діагностували забої живота та грудної клітки. Їх швидко відпустили додому. Наразі у лікарні залишаються 7 людей, 4 – готують до операцій.

Також відомо, що двох потерпілих чоловіків віком 51 та 43 госпіталізували у лікарню на гелікоптері. До речі, постраждав і машиніст потяга – у нього виявили струс мозку.

Наразі фахівці встановлюють причини аварії, а залізниця попередила про затримки у русі поїздів.

У Словаччині зіткнулися 2 потяги / Фото поліції, TASR

Потерпілих відвідав міністр охорони здоров'я

В одну з лікарень, куди госпіталізували постраждалих, навідався словацький міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський. Чиновник запевнив, що потерпілим пасажирам надають медичну допомогу, а він контролює ситуацію.

До речі, на місце аварії приїжджали міністр транспорту Андрей Долежал і міністр внутрішніх справ країни Роман Мікулец.

Схожий інцидент трапився у Німеччині

В обід 3 червня схожа трагедія сталася на залізниці неподалік Гарміш-Партенкірхена у Німеччині. Поїзд, який їхав до Мюнхена зійшов з рейок, а вагони – перекинулися. Як це сталося – ще встановлюють відповідні служби.

Відомо, що серед пасажирів було багато дітей. Людей довелося витягувати через вікна. Загалом постраждали 60 осіб, 16 з них – у важкому стані. На жаль, 4 пасажирів загинули. Людям з легкими пораненнями допомогли мешканці будинку, біля якого сталася аварія.

Правоохоронцям довелося перекрити усі 2 смуги федеральної траси. Адже їх використовували для того, щоб автомобілі швидкої та рятувальників могли швидко дістатися місця події.

Це може вас зацікавити – Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини: відео