У Словаччині зіткнулися автобус і пасажирський потяг: щонайменше четверо загиблих

У Словаччині сталась дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулись пасажирський потяг та автобус.

Внаслідок аварії щонайменш четверо людей загинули. Аварія сталась на залізничному переїзді на південному заході Словаччини.

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Спалахнула пожежа

Інцидент стався увечері 27 червня біля міста Нове Замки. Воно розташоване приблизно на 80 кілометрів на схід від Братислави.

В оперативному центрі рятувальних служб підтвердили, що внаслідок зіткнення поїзда та автобуса щонайменш четверо людей загинули і п’ятеро поранені.

Як свідчать відео свідків з місця події, після зіткнення почалася сильна пожежа. На місці триває робота рятувальників, дорога через залізничний переїзд повністю перекрита.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив співчуття рідним загиблих. На місце аварії прямують міністр внутрішніх справ та заступник начальника поліції. Українське МЗС перевіряє інформацію щодо того, чи є серед постраждалих українці.

Наприкінці 2023 року у Словаччині перекинувся автобус із українцями. ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири.