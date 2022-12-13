Натівська модернізація: чому Україна досі не отримала від Словаччини МіГ-29

У Словаччині нарешті заявили про те, що хочуть передати Україні винищувачі МіГ-29. Насправді ж про відмову від їхнього використання оголосили ще 1 вересня, коли словаки домовилися про чергування польських літаків у своєму повітряному просторі.

Відтак, Україна ще тоді чекала на якнайшвидшу передачу авіації, яка так необхідна нашим захисникам. Проте склалася дещо оманлива ситуація. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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Чому передача винищувачів так затрималася

Річ у тім, що наприкінці літа у Словаччині провели демонстративні польоти, прощання пілотів з літаками та навіть оголосили, що туди прибувають українські фахівці. Згодом з'явилися фотографії цих МіГів з натівськими крилами та підвісами, тож, за словами Жданова, склалося враження, що літаки вже передали Україні.

На сьогодні ж, є підстави вважати, що ці винищувачі проходили або американську, або ізраїльську модернізацію. І тепер, щоб передати їх Україні, ймовірно, потрібна згода третьої сторони, яка займалася цією модернізацією та встановлювала відповідну авіоніку. А на це можна чекати місяцями.

"Або їх може наздогнати така сама доля, як і польські літаки, які були перегнані на авіабазу в "Рамштайн" для того, щоб унеможливити їх передачу до України", – вважає Жданов.

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Коли Україна може отримати натівські літаки

Військовий експерт вважає, що Україна наближається до того терміну, коли можна буде сказати, що наші пілоти, які проходять навчання у США, вже готові. Він припускає, що це станеться навесні наступного року, адже для того, що більш-менш підготувати досвіченого пілота потрібно від 6 місяців до року.

Згадуючи перше інтерв'ю з нашими пілотами в США американським ЗМІ, я думаю, що десь весною у нас можуть з'явитися літаки західного зразка типу A-10 чи F-16, F-15, F-18,

– каже Жданов.

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