Словацькі ЗМІ пишуть про стрілянину після засідання уряду, Фіцо доправили до лікарні

У словацьких медіа поширюють інформацію про стрілянину після засідання Кабміну Словаччини. Відомо, що прем'єр-міністра везуть до лікарні.

Так, в ЗМІ Словаччини розповіли деталі про засідання уряду та те, що трапилося потім. Подробиці читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Словацький президент пропонує нове місце для "мирних переговорів"

Що відомо про ситуацію

У виданні Aktuality.sk. зазначили, що сьогодні члени уряду вирушили на нараду в Гандлову, де мали обговорити соціально-економічну ситуацію в районах Пр'євідза та Партизанське та запропонувати можливості для її покращення.

Згодом після засідання уряду в середу, 15 травня, в Гандлові пролунали постріли. Як зазначили у виданні Denník N, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

Так, поранення отримав Роберт Фіцо, якого доставили в лікарню.

Я чув 3 чи 4 постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі.

– описав інцидент журналіст Даніель Вражда для видання Aktuality.sk.

За свідченнями журналіста, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли Фіцо з землі, посадили в машину та відвезли.

У Denník N зазначили, що за словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Як реагують на ситуацію з стріляниною в прем'єр-міністра Словаччини: останні новини

"Я шокований і вражений стріляниною в прем’єр-міністра Роберта Фіцо в Гандлові. Ми однозначно і рішуче засуджуємо будь-яке насильство. Ми віримо, що з прем'єр-міністром Фіцо все буде гаразд і цей жахливий вчинок буде розкрито якомога швидше", – відповів голова партії "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка.

Генпрокурор Марош Жилінка засудив напад на прем'єр-міністра і вважає його неприйнятним. "Я вважаю його (напад – 24 Канал) кульмінацією тих настроїв, які виховуються в суспільстві. Це прояв ненависті, це прояв нападу не тільки на людину, а як напад на прем'єр-міністра, а також на саму суть державності", – заявив Жилінка. Він зазначив, що винний має бути безкомпромісно та справедливо покараний. Він побажав прем'єр-міністру якнайшвидшого одужання.