Словенія передасть Україні каски, гвинтівки та боєприпаси

На тлі війни Росії проти Україні, Словенія надасть нашій державі допомогу. Любляна передасть нам гвинтівки, боєприпаси і каски.

Словенія підтримує Україну в боротьбі з російським окупантом. Про це заявив міністр оборони країни Матей Тонін.

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Допомога зі Словенії надійде до нашої країни уже найближчим часом. Глава тамтешнього Міноборони заявив, що його країна відповіла на заклик НАТО.

Одним із важливих моментів зустрічі НАТО було те, що країни роблять все можливе, щоб допомогти і у військовому плані. Тому Словенія відповіла на цей заклик і буде допомагати Україна зі зброєю. Ми надамо Україні шоломи, гвинтівки та боєприпаси в ці дні. Ми хочемо, щоб Київ міг захищатися,

– заявив Тонін.

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