Словенія передасть Україні обладнання для розмінування звільнених територій

Словенія допомагатиме Україні із розмінуванням звільнених від загарбників територій. Це підтвердила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, яка 27 липня відвідала Київщину.

Словенія надасть нам обладнання для розмінування. Про це на спільному брифінгу розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує 24 канал.

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Про що домовились

Загалом Словенія братиме активну участь у відбудові України. Вже є перші проєкти щодо міст-побратимів. Зокрема, в Харкові. Мовиться про відновлення громадського транспорту та Харківського інституту протезування.

Українські та словенські органи у сері кібербезпеки підписали меморандум про взаєморозуміння. Це посилить захист від російських хакерів.



Таня Файон відвідала Ірпінь / Фото Київської ОВА

Крім того, говорили про підтримку України на шляху до ЄС, протидію енергетичного шантажу росії та посилення санкцій.

Якщо дивитись на Словенію, на розмір її економіки та порівняти її з допомогою, яку ця країна надала Україні, ми лише тоді можемо усвідомити, наскільки багато ця країна зробила для нас,

– зауважив Кулеба.

Візит Файон: що відомо

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон відвідала Ірпінь. Вона була вражена масштабами руйнувань міста.



Міністерка була вражена масштабами руйнувань / Фото Київської ОВА

Також дипломатка зустрілась з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Політик розповів, що Словенія готує новий пакет допомоги для України й готова до започаткування нових програм, зокрема щодо реабілітації українців, які постраждали від війни.

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