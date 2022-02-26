Словенія закрила повітряний простір для літаків Росії

Уряд Словенії повідомив, що країна закрила повітряний простір для літаків Росії. Рішення прийняли через цинічне вторгнення РФ в Україну.

На сьогоднішньому засіданні уряд Словенії ухвалив рішення про заборону польотів у повітряному просторі літаків, зареєстрованих у Російській Федерації.

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Окрім того, Словенія передала гуманітарний внесок у розмірі 100 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста на допомогу українцям.

Європейські країни засуджують дії Путіна та закликають зупинити війну в Україні. Через це кілька країн вже закрили своє небо для російських літаків.

Які країни закрили повітряний простір для Росії:

Польща

Болгарія

Чехія

Литва

Латвія

Румунія

Велика Британія

Болгарія

Естонія.

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