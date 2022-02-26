Словенія закрила повітряний простір для літаків Росії
Джерело:твіттер уряду Словенії
Уряд Словенії повідомив, що країна закрила повітряний простір для літаків Росії. Рішення прийняли через цинічне вторгнення РФ в Україну.
На сьогоднішньому засіданні уряд Словенії ухвалив рішення про заборону польотів у повітряному просторі літаків, зареєстрованих у Російській Федерації.
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Окрім того, Словенія передала гуманітарний внесок у розмірі 100 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста на допомогу українцям.
Європейські країни засуджують дії Путіна та закликають зупинити війну в Україні. Через це кілька країн вже закрили своє небо для російських літаків.
Які країни закрили повітряний простір для Росії:
- Польща
- Болгарія
- Чехія
- Литва
- Латвія
- Румунія
- Велика Британія
- Болгарія
- Естонія.
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